Balıkesir'de evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi 18035. Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede, kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Olcay Ö'nün cesedine ulaştı.

Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Olcay Ö'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.