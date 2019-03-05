Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'aktif yapılanma'da sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt üyesinin kendi el yazısıyla hazırladığı isim listelerini ele geçirdi.



HİMMET VE SOHBET GRUPLARI



'Himmet' ve 'sohbet grupları' olarak değerlendirilen iki listede isimleri yazılı kişilerin, Balıkesir'in bazı ilçelerine göre sınıflandırıldığı, tamamına yakınının FETÖ/PDY soruşturmalarından kaydının bulunduğu ve birçoğunun esnaf olduğu belirlendi. Bu kapsamda 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince bu sabah başlatılan operasyonda, şüphelilerden 57'si, gözaltına alındı. Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.