Balıkesir'de kamyonetin çarptığı belediye işçisi öldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizlerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Halil Duman'ın cenazesi toprağa verildi. Halil Duman için belediye önünde tören düzenlendi
Giriş: 18.09.2024 - 20:32 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:32
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaldırımdaki otları temizlerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden belediye işçisi Halil Dumanın cenazesi toprağa verildi.
Halil Dumanın cenazesi, Bandırma 100. Yıl Camisinde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığına defnedildi.
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