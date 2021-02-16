AA

Kentte 4 gündür devam eden kar yağışı Balıkesir-Susurluk kara yolundaki ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehirler arası ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Balıkesir AFAD, Kızılay, polis ve jandarma ekipleri, Değirmenboğazı mevkisinde yolun açılmasını bekleyen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

AA'nın haberine göre; ekipler ayrıca sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.