Balıkesir'de kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi öldü
Balıkesir'de aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa zamanda yerini silahlı kavgaya bıraktı. Kavgada ağır yaralanan Nihat Gönül ve Ahmet Ürkmez hastanede yolunda can verdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Yolören Mahallesi'nde Sanayi Sitesi girişinde karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan Nihat Gönül (40) ve Ahmet Ürkmez (38) yaralandı.
MORGA KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince öldükleri belirlenen Gönül ve Ürkmez'in cansız bedenleri, Edremit Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDILAR
Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli ise jandarma ekiplerince kısa sürede suç aletleriyle yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, motosikletlerle sanayi sitesinin girişine gelen söz konusu kişilerin kavga etmeye başladığı, ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülüyor