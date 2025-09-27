Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı Giriş: 27.09.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:02 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL