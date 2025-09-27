Habertürk
        Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'de kaza yapan aracın neden olduğu orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan araçta çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 19:02 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:02
        Balıkesir'de yangın
        Hafriyat işi yapan Zekeriya Çolak idaresindeki kamyon, Kayaeli Mahallesi'nde yol kenarındaki uçuruma devrildi. Araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın, 29 arazöz, 11 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 9 helikopter, 4 uçak ve 190 personel ile havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Uçuruma devrilen kamyonda mahsur kalan Çolak, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, Kepsut Belediyesi, orman bölge müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar tarafından halatlarla sedyeye alınarak bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

