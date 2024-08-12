Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Balıkesir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Rahmi Kaya (63) yönetimindeki otomobil, Umurlar Mahallesi mevkiinde Berkay Böcek (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.
1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Kaya'nın eşi Zekiye Kaya (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Rahmi Kaya'nın oğlu Tolgahan Kaya (27) ise yaralandı.
2 YARALININ DURUMU KRİTİK
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolgahan ile Rahmi Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların ekiplerce çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.