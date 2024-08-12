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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

        Balıkesir'de otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 02:29 Güncelleme: 12.08.2024 - 02:29
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        Otomobil traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Rahmi Kaya (63) yönetimindeki otomobil, Umurlar Mahallesi mevkiinde Berkay Böcek (20) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

        1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü Rahmi Kaya'nın eşi Zekiye Kaya (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Rahmi Kaya'nın oğlu Tolgahan Kaya (27) ise yaralandı.

        2 YARALININ DURUMU KRİTİK

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tolgahan ile Rahmi Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapanan yoldaki ulaşım, araçların ekiplerce çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #Dursunbey
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