        Balıkesir'de seyir halindeki karton yüklü TIR'da çıkan yangın söndürüldü

        Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki karton yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 00:31 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:31
        Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı
        K.İ. idaresindeki çekici ve dorse, Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Kepekler Mahallesi mevkisinde alev aldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, dorsenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Fotoğraf: AA

