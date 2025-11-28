Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki karton yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
K.İ. idaresindeki çekici ve dorse, Balıkesir-Bandırma kara yolu Susurluk Kepekler Mahallesi mevkisinde alev aldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, dorsenin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf: AA