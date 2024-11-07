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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan müteahhit öldü | Son dakika haberleri

        Balıkesir'de silahlı saldırıya uğrayan müteahhit öldü

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 06:38 Güncelleme: 07.11.2024 - 06:38
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        Silahlı saldırıya uğrayan müteahhit öldü
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        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, sokak ortasında tabancalı saldırıya uğrayan müteahhit Recep Özdemir (57), yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, Yeniyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde oturan ve müteahhit olduğu öğrenilen Recep Özdemir, kaldırımda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Şüpheli, tabancayla Özdemir'e 2 el ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, vücuduna 2 mermi isabet eden Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Recep Özdemir'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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