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Balıkesir'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Balıkesir'de telefonla aradıkları kadına kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

Balıkesir'de telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı
AA

Alınan bilgiye göre, kendisini polis olarak tanıtan C.T. ve E.K, Gülten B'yi (92) telefonla sürekli arayarak FETÖ, PKK terör operasyonları kapsamında banka hesaplarındaki para ve mücevherleri kendilerine vermeleri gerektiğini, aksi takdirde kendisine de zarar geleceğini belirterek tehdit ettiler.

Bankadaki ziynet eşyalarını alan ve şüphelileri, ziynet eşyalarını vermek için Bahçelievler Mahallesi Akasya Sokak'taki adresine çağıran Gülten B, durumu polise bildirdi.

Şüphelilerin adrese geldiğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, araçların ve ağaçların arkasına gizlendi. AA'nın haberine göre; ekipler, Gülten B'den ziynet eşyalarını alarak dışarı çıkan C.T'yi yere yatırarak yakaladı.

Daha sonra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, E.K'yi araçla kaçarken önünü keserek gözaltına aldı. Ekipler, daha sonra yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını Gülten B'ye teslim etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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