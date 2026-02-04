Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 127 şüpheliden 17'si tutuklandı.

TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

DHA'nın haberine göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve satışını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ocak ayı boyunca "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişiler ile ana dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

97 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Ayvalık, Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde toplam 97 olaya müdahale edildi.

127 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda 127 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 975 sentetik hap, 10 ecstasy hap, 19 gram metamfetamin, 229 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 23 gram bonzai, 145 gram sentetik uyuşturucu madde, 38 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 cep telefonu ve hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 406 bin 985 lira ele geçirildi.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.