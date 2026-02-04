Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

        Balıkesir'de jandarmanın uyuşturucuya yönelik düzenlediği operasyonlarda 127 şüpheli gözaltına alındı. İl genelinde 12 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Şüphelilerden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:18 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 127 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        TORBACILARA YÖNELİK OPERASYON

        DHA'nın haberine göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve satışını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ocak ayı boyunca "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişiler ile ana dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        97 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

        Ayvalık, Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde toplam 97 olaya müdahale edildi.

        127 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Adreslerde yapılan aramalarda 127 şüpheli gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 975 sentetik hap, 10 ecstasy hap, 19 gram metamfetamin, 229 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 23 gram bonzai, 145 gram sentetik uyuşturucu madde, 38 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 cep telefonu ve hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 406 bin 985 lira ele geçirildi.

        17 KİŞİ TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı