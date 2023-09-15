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        Otomobilin çarpmasıyla ölen 2 kadın, piknikten dönüyormuş

        BALIKESİR'inBandırmailçesinde otomobilin çarptığı Sevgi Akdağ (50) ile Zülfiye Demirci´nin (48) piknik dönüşü, otobüse binmek için yolun karşısına gereçerken hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:15
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        Otomobilin çarpmasıyla ölen 2 kadın, piknikten dönüyormuş
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        Kaza, 13 Eylül'de saat 20.00 sıralarında Bandırma-Çanakkale kara yolu kırsal Bezirci Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Çanakkale istikametine seyreden S.K.'nin (53) kullandığı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci'ye çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücü S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 çocuk annesi Zülfiye Demirci, dün Gönen´de toprağa verilirken, yine 2 çocuk annesi olan Sevgi Akdağ´ın cenazesinin de bugün Edincik Mahallesi´nde defnedileceği öğrenildi.

        YOLUN KARŞISINDAN OTOBÜSE BİNECEKLERDİ

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