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        Balıkesir'de jandarma komanda ve motorlu timler zeytinler için devriyede

        BALIKESİR'dezeytin hasadının başlaması ile hırsızlık olaylarına karşı tedbir alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 40 ton zeytinyağının üretildiği bölgede devriye geziyor. Jandarma Asayiş Komando ve Jandarma Motorlu Asayiş timlerince de 24 saat önleyici kolluk hizmeti gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:10
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        Balıkesir'de jandarma komanda ve motorlu timler zeytinler için devriyede
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        BALIKESİR'dezeytin hasadının başlaması ile hırsızlık olaylarına karşı tedbir alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 40 ton zeytinyağının üretildiği bölgede devriye geziyor. Jandarma Asayiş Komando ve Jandarma Motorlu Asayiş timlerince de 24 saat önleyici kolluk hizmeti gerçekleştiriliyor.

        Yaklaşık 12 milyon zeytin ağacı bulunduğu Balıkesir'de, hasat sürecinin başlaması ile hırsızlık olaylarına karşı önlemler arttırıldı. Özellikle yağlık zeytinleriyle ön plana çıkan Edremit Körfezi'ndeki üreticiler, kamyonet ile gelip, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik şikayetlerde bulundu. Bu kapsamda çalıntı zeytin alımlarına karşı zeytinyağı fabrikaları denetlenirken, Balıkesir Valiliği'nce alınan kararla jandarma personeli de zeytinliklerde görev almaya başladı.

        GECE GÖRÜŞLÜ CİHAZLAR DA DEVREDE

        Balıkesir II Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu çerçevede ekim ayından itibaren 40 ton zeytinyağının üretildiği bölgede devriye geziyor. Ayrıca Jandarma Asayiş Komando ve Jandarma Motorlu Asayiş timlerince 24 saat önleyici kolluk hizmeti gerçekleştiriliyor. Yine zeytinlik alanlarda ve zeytin depolaması yapılan bölgelerde denetimler sürdürülürken, İHA destekli havadan kontrollerin yanı sıra hırsızlık faaliyetlerine karşı gece görüş cihazları, termal kameralar ve zırhlı araçların termal kamera özelliğiyle gözetleme yapıldığı da bildirildi.

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