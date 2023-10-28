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        Balıkesirspor - Siirt Özel İdaresi Spor: 1-1 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:13
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        Balıkesirspor - Siirt Özel İdaresi Spor: 1-1 
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        STAT:Atatürk

        HAKEMLER:Muhammed Ömür, Umut Ertemel, Emrah Altındağ

        BALIKESİRSPOR: Hüseyin - Birol, Kağan, Berat, Enes, Muhsin (Dk. 90 Sedat), Erkan, Oktay (Dk. 58 Berkay), Göksu, Arda, Doğanay (Dk. 79 Volkan)

        SİİRT ÖZEL İDARESİ SPOR: Ali Alper - Muhammet Ali (Dk. 82 Ömer Faruk), Furkan Yıldırım, Güray, Salih, Fatih, Mert (Dk. 46 Hamza), Emrullah (Dk. 87 Haktan), İbrahim (Dk. 46 Gökberk), Ömer Faruk, Furkan Güneş (Dk. 46 Serhat)

        GOLLER: Dk. 45 Arda (Balıkesirspor), Dk. 64 Serhat (Siirt Özel İdaresi)

        SARI KARTLAR: Arda (Balıkesirspor), Emrullah, Muhammet Ali, Ali Alper, Fatih (Siirt Özel İdaresi)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 70 Muhammed Soysal (Yedek kulübesinde), Dk. 86 Fatih (Siirt Özel İdaresi)

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Balıkesirspor ve Siirt Özel İdaresi Spor karşılaşmasında kazanan çıkmadı: 1-1.

        Balıkesirspor mücadelenin 45'inci dakikasında Arda'nın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Siir Özel İdaresi 64'üncü dakikada Serhat'ın ayağından tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonuçla iki takım da 7 puana ulaştı, Balıkesirspor düşme potasında kaldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

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