Bıçakla 2 kişiyi gasbeden 13 yaşındaki 2 kız çocuğu yakalandı

BALIKESİR'inBandırma ilçesinde, suça sürüklenen 13 yaşındaki İ.G. ile M.Y. isimli kız çocukları, cadde üzerinde 2 farklı kişiyi bıçak zoruyla gasbetti. Polis tarafından yakalanan çocuklar, 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Paşakonak Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.G. ile M.Y., iddiaya göre, cadde üzerinde yürümekte olan 2 farklı kişiyi bıçak çekerek gasbetti. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara gasbeden 2 çocuğu Bandırma Sahili mevkisinde yakalayıp, polis merkezine götürdü. Suça sürüklenen İ.G. ile M.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli yağma' suçundan ıslah evine gönderildi.