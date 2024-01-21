Bagajdaki elektrikli süpürgeden ve tost makinesinden uyuşturucu çıktı BALIKESİR'de düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Renas Ç. (27) ve Bilgin İ. (27) gözaltına alındı.

BALIKESİR'de düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Renas Ç. (27) ve Bilgin İ. (27) gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Renas Ç. ve Bilgin İ.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.