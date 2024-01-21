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        Bagajdaki elektrikli süpürgeden ve tost makinesinden uyuşturucu çıktı

        BALIKESİR'de düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Renas Ç. (27) ve Bilgin İ. (27) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:28 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:30
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        Bagajdaki elektrikli süpürgeden ve tost makinesinden uyuşturucu çıktı
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        BALIKESİR'de düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada, elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler Renas Ç. (27) ve Bilgin İ. (27) gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Renas Ç. ve Bilgin İ.'yi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, otomobilin bagajında narkotik köpeği 'Cash' ile yapılan aramada elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içine gizlenen 3 kilo 28 gram metamfetamin ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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