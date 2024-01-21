Balıkesir'de kar etkili oluyor Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisinde bulunan Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Tozlu Yaylası, Sarıkız Tepesi, Cılbak Baba ile Hanlar ve Kumluca mevkisinde, sabaha karşı başlayan yağış devam ediyor.

Tozlu Yaylası mevkisinde kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücülerin, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde sıkıntı yaşamamaları için Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleri ile güzergahta kar küreme çalışması yapıyor.