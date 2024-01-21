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        Balıkesir'de kar etkili oluyor

        Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:14
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        Balıkesir'de kar etkili oluyor
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        Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisinde bulunan Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Tozlu Yaylası, Sarıkız Tepesi, Cılbak Baba ile Hanlar ve Kumluca mevkisinde, sabaha karşı başlayan yağış devam ediyor.

        Tozlu Yaylası mevkisinde kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

        Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücülerin, Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde sıkıntı yaşamamaları için Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleri ile güzergahta kar küreme çalışması yapıyor.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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