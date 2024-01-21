Balıkesirspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0
TFF3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Balıkesirspor sahasında Bursa Yıldırımspor´u 1-0 yenerek kritik 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Balıkesirspor 77´nci dakikada Cuma Ali´nin golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Balıkesirspor sahadan galibiyetle ayrılan ekip oldu. Balıkesirspor 16 puana çıkarken, Play-Off potasındaki Bursa Yıldırımspor ise 23 puanda kaldı.
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