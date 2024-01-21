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        Balıkesirspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:16
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        Balıkesirspor - Bursa Yıldırımspor: 1-0
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        TFF3´üncü Lig 4´üncü Grup´ta düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Balıkesirspor sahasında Bursa Yıldırımspor´u 1-0 yenerek kritik 3 puanın sahibi oldu. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Balıkesirspor 77´nci dakikada Cuma Ali´nin golüyle öne geçti. Avantajını koruyan Balıkesirspor sahadan galibiyetle ayrılan ekip oldu. Balıkesirspor 16 puana çıkarken, Play-Off potasındaki Bursa Yıldırımspor ise 23 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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