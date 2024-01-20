Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Ekrem Dağ (51) idaresindeki 43 ABS 510 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yaylabayır-Yüreğil grup yolu ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

        Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yaralı sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aracın kaldırılması ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın feribot seferi yapılamaya...
        Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın feribot seferi yapılamaya...
        Gönen'de yağışlı havada minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Gönen'de yağışlı havada minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi etkinlik haftasını yoğun geçirdi
        Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi etkinlik haftasını yoğun geçirdi
        Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de avlanması ve nakli yasak olan 3 tondan fazla balık ele geçiril...
        Balıkesir'de avlanması ve nakli yasak olan 3 tondan fazla balık ele geçiril...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı