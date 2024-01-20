Sındırgı'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde maden ocağından hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Ekrem Dağ (51) idaresindeki 43 ABS 510 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yaylabayır-Yüreğil grup yolu ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralı sürücü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Sındırgı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın kaldırılması ve Sındırgı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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