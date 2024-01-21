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        Balıkesir'de elektrik süpürgesi ve tost makinesinde uyuşturucu ele geçirildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:03
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        Balıkesir'de elektrik süpürgesi ve tost makinesinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince elektrik süpürgesi ve tost makinesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Renas Ç. (27) ile Bilgin İ'nin (27) ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

        Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda tost makinesi ve elektrik süpürgesinin içinde 3 kilo 28 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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