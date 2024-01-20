Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın feribot seferi yapılamayacak

        Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:11 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın feribot seferi yapılamayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

        Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "21 Ocak Pazar günü, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Güney Marmara hattında (Erdek, Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı iskelesi, Ekinlik) hattındaki tüm seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gönen'de yağışlı havada minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Gönen'de yağışlı havada minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi etkinlik haftasını yoğun geçirdi
        Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi etkinlik haftasını yoğun geçirdi
        Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de aranan 38 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de avlanması ve nakli yasak olan 3 tondan fazla balık ele geçiril...
        Balıkesir'de avlanması ve nakli yasak olan 3 tondan fazla balık ele geçiril...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Balıkesir'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
        Balıkesir'de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi