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        Balıkesirspor sol şeritte

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:00
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        Balıkesirspor sol şeritte
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        SON2 yılda üst üste 2 kez küme düştükten sonra bu sezon TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'a da amatöre düşme hattında başlayan Balıkesirspor, maratonun ikinci yarısında yaptığı taviyelerle çıkışa geçti. Devam eden transfer yasağını ilk yarıda transfer döneminin son günü kaldırabilen Bal-Kes, ikinci yarı öncesi yaptığı önemli takviyerle devreye çok iyi başladı. Ligin ikinci yarısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlıların bileği toplam 6 maçtır bükülmedi. İç sahadaki son 2-0'lık Nevşehir Belediyespor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşıp 20 puana ulaşan Balıkesirspor, Play-Off hesapları yapmaya başladı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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