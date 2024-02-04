Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü (2)

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyoneti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a (31) çarparak ölümüne neden olma suçlamasıyla gözaltına alınan sürücü Oğuzhan S. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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