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        Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:08
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        Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü (2)
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        SÜRÜCÜSERBEST BIRAKILDI

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyoneti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a (31) çarparak ölümüne neden olma suçlamasıyla gözaltına alınan sürücü Oğuzhan S. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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