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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:44
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        Balıkesir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        O.S. (24) idaresindeki 34 HRT 048 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Bakır’a çarptı.

        Yaralanan kadın, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Bakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kamyonet sürücüsü O.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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