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        Husumetlisini tabancayla öldürdü, husumetlisinin yakınları da onu bıçakla öldürdü; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Nihat Gönül (41), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet Ürkmez (40) tarafından tabancayla öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 20:17 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:20
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        Husumetlisini tabancayla öldürdü, husumetlisinin yakınları da onu bıçakla öldürdü; o anlar kamerada
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Nihat Gönül (41), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet Ürkmez (40) tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçmaya çalışan Ürkmez ise o sırada gelen Gönül'ün yakınları tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Ürkmez de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Olay, saat 16.00 sıralarında Edremit Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve her ikisi de motosikletli olan Ahmet Ürkmez ile Nihat Gönül yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine oto elektrikçisi Ürkmez, belindeki tabancasını çıkarıp, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde traktör şoförü olarak çalışan Gönül’e doğrultarak ateşledi. Gönül, göğsüne isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Ürkmez ise olay yerinden kaçmak isterken, o sırada motosikletle gelen Gönül'ün yakınları tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Ürkmez de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, olay anının sanayi bölgesindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan jandarma, hayatını kaybeden Gönül'ün olaya karıştıkları belirlenen yakınlarını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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