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        Ayvalıkgücü Belediyespor'da Mehmet Yıkılmazdağ devam ediyor

        TFF 3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynama başarısı gösteren Ayvalıkgücü Belediyespor'da teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yola devam edileceği duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:05
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        Ayvalıkgücü Belediyespor'da Mehmet Yıkılmazdağ devam ediyor
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        TFF 3'üncü Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynama başarısı gösteren Ayvalıkgücü Belediyespor'da teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ ile yola devam edileceği duyuruldu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktörümüz Mehmet Yıkılmazdağ ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan Ayvalık temsilcisi dış transferde Sultanbeyli Belediyespor'dan stoper Enes Filiz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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