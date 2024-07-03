Ayvalıkgücü Belediyespor'da Mehmet Yıkılmazdağ devam ediyor

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli teknik direktörümüz Mehmet Yıkılmazdağ ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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