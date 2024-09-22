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        Ayvalıkgücü Belediyespor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 3-2

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü hafta mücadelesinde evinde Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:50
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        Ayvalıkgücü Belediyespor – Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü: 3-2
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        TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta Ayvalıkgücü Belediyespor, 3’üncü hafta mücadelesinde evinde Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup etti. Konuk ekip 5’inci dakikada Ata Kurtuluş’un golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Ayvalık temsilcisi bu gole 58’inci dakikada Ali Habeşoğlu ile yanıt verdi: 1-1. Ev sahibi ekip 60’ıncı dakikada Namık Barış Çelik’in golüyle skor üstünlüğünü yakaladı: 2-1. Alanya 1221 FSK, 71’inci dakikada Ali Timurcioğlu ile skora denge getirdi: 2-2. Ayvalıkgücü Belediyespor, 89’uncu dakikada Oğuz Aksoy’un golüyle tekrar öne geçip 3 puana uzandı: 3-2. Ayvalıkgücü Belediyespor ilk galibiyetini alıp 4 puana ulaşırken, Alanya temsilcisi 1 puanda kaldı.

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