Bandırmaspor - MKE Ankaragücü: 2-0
STAT:Bandırma 17 Eylül HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol BektaşBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, İbrahim Kaya (Dk.
STAT:Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol Bektaş
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Emre Batuhan Adıgüzel, İbrahim Kaya (Dk. 67 Rafael), Nomel (Dk. 67 Faruk Can Genç), Sitoe, Paixao (Dk. 84 Salimou), Atınç Nukan, Mehmet Özcan (Dk. 90+2 Sergen Piçinciol), Rahmetullah Berişbek, Diniyev (Dk. 83 Hikmet Çiftçi) Mulumba
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Yıldırım Mert Çetin, Kitsiou, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ (Dk. 59 Schulz), Saponara, (Dk. 75 Hayrullah Bilazer) Ratariu, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Dadashov), Cephas (Dk. 65 Varga), Osman Çelik
GOLLER: Dk. 37 Paixao, Dk. 51 Mehmet Özcan (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Kaya, Sergen Piçinçiol, Diniyev (Bandırmaspor), Tolga Ciğerci, Kitsiou, Mert Çetin, Alper Uludağ, Osman Çelik (MKE Ankaragücü),
1'inci Lig’in 7'nci haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.
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