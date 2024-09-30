Ayvalıkgücü seriye bağladı

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona ilk iki haftada 1 puanla başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada galibiyetleri seriye bağladı. Grupta ilk galibiyetini evinde Alanya 1221'yi 3-2 yenerek alan Balıkesir temsilcisi, deplasmanda Çorluspor 1947'yi de 2-0'le geçti. Ligde 4 hafta sonunda 7 puana ulaşan Ayvalık, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde yine gediklisi olduğu Play-Off hattına tırmandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.