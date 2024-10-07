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        Gönüllü dalgıçların su altı temizliğinde denizden klozet çıktı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, 36 gönüllü dalgıç tarafından gerçekleştirilen su altı temizliğinde, denizin dibinden klozet, çöp konteyneri ve sandalyenin de arasında olduğu 1000'in üzerinde atık çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:10
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        Gönüllü dalgıçların su altı temizliğinde denizden klozet çıktı
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, 36 gönüllü dalgıç tarafından gerçekleştirilen su altı temizliğinde, denizin dibinden klozet, çöp konteyneri ve sandalyenin de arasında olduğu 1000’in üzerinde atık çıkarıldı.

        Erdek Belediyesi, Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Gönüllüleri ve ODTÜ Sualtı Topluluğu ile birlikte, 4-6 Ekim tarihleri arasında su altı temizlik, kirlilik envanteri farkındalık ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. 2 su altı görüntüleme yönetmeni ve 36 gönüllü dalgıç ile gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, denize atılan katı atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, çöpler ve hayalet ağlar temizlendi. Erdek Limanı’nda gerçekleştirilen su altı temizlik çalışmasında, denizin dibindeki klozet, tuvalet taşı, çöp konteyneri, sandalye, plastikler, araç lastikleri ve cam şişeler su altı görüntüleri ile de belgelenirken, denizden çıkarılan atıklar limanda sergilendi.

        ‘MÜSİLAJIN BAŞLICA NEDENLERİNDEN BİRİ İNSANLARIN YAPTIĞI TAHRİBAT’

        Müsilajın başlıca nedenlerinden birinin denize atılan atıklar olduğuna dikkat çeken Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, “Belediyemiz ve ODTÜ iş birliği ile Erdek Sualtı Temizlik Kampı çalışmaları sonucunda bu etkinliği gerçekleştirdik. 2021 yılında yaşanan müsilajın başlıca nedenlerinden biri de biz insanların denizde yaptığı tahribatlardır. Deniz temizliği sonucunda plastik nesneler, araç lastikleri ve cam şişeler gibi malzemeler çıkarılmıştır. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha temiz bir Erdek bırakmak için lütfen denizlerimizi kirletmeyelim” dedi.

        ’36 GÖNÜLLÜ DALGIÇ 80 DALIŞ YAPTI’

        Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği Hakan Tiryaki de deniz dibinde yaşayan büyük bir midye olan pinaların yaşam alanlarını temizlediklerini belirterek, "ODTÜ iş birliği ile 36 gönüllü arkadaşımızla 80 dalış yaptık. 1000’in üzerinde parça çıkardık. Bu dalış yaptığımız her yerde karşılaştığımız bir manzara ama Erdek Limanı’nda çok sayıda pina olması ve pinaların tehlikede olması, bizi bu limanı temizlemeye iten en önemli etken oldu. Amacımız insanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturabilmek. Çözüm ise denizin konumunu yerleştirmek. Denizin yaşamımızdaki yerini tam olarak oturtamadık. Bir insanı gasp etmek nasıl suçsa denizi kirletmek de suç” diye konuştu.

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