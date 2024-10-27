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        Balıkesirspor teknik direktörsüz seriye bağladı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:50
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        Balıkesirspor teknik direktörsüz seriye bağladı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçti. Geçen hafta 2 maçlık yenilgi serisinin ardından gelen Çayelispor galibiyeti sonrası Teknik Direktör Levent Eriş'in İzmir Çoruhlu FK'yla anlaşıp istifa ettiği bal-kes, dün Tire 2021 FK engelini deplasmanda 2-1'le aştı. Grupta puanını 15'e çıkaran Balıkesirspor, Play-Off hattındaki yerini koruyarak zirveye yaklaşma hesapları yapmaya başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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