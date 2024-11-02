TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz (2)

'ZEYTİNYAĞITÜKETİMİNDE DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÇOK GERİLERDEYİZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında Ayvalık ilçesinde 'Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti' sloganıyla düzenlenen 19'uncu Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'ne katıldı. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü' panelinin açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, "Elinizdeki bu büyük nimetin hakkını nasıl daha iyi yapacağınızın araştırmasını yapıyorsunuz. Zeytin ağacı, bin yıl yaşıyor. Başka hiçbir ağaç bu kadar yaşamıyor. Zeytinin ana yurdu, bu coğrafyadır. Türkiye olarak, dünyada zeytin üretiminde ilk sırada yer almalıyız. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Sofralık zeytin tüketiminde de dünyada ilk sıradayız. Zeytinyağı tüketimine gelince diğer ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Bunu çok ileriye taşımalıyız" dedi.

'ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMELİYİZ' Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Eskiden, 'Zeytinyağı zararlı, margarin ve diğer yağlar yararlı' gibi söylemler vardı. Zeytinyağımız var ve onlar bizlere kendi ürünlerini satmak için 'Zeytinyağı yiyemem' gibi sipariş türkülerle zeytinyağı tüketiminin önüne geçtiler. Zeytinyağı kültürünü geliştirmeliyiz. Egeliler sayesinde zeytinyağı tüketimi artmaya başladı. Akdeniz tipi beslenmeyle bu tüketim yukarıya doğru çıkmaktadır. Bu tüketim tipiyle insanların ömrü uzamaktadır. Zeytinyağı tüketiminin pazarlama sorunu olmamalı. Bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı. Bunun yolui markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bunun ilk adımını siz attınız. AB tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunuyor. Ayvalık Ticaret Odası'na AB tescili olarak her türlü desteği veriyoruz. Böylece marka olarak fiyatı da artacak."