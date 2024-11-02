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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz (2)

        'ZEYTİNYAĞITÜKETİMİNDE DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÇOK GERİLERDEYİZ'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında Ayvalık ilçesinde 'Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti' sloganıyla düzenlenen 19'uncu Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:15
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz (2)
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        'ZEYTİNYAĞITÜKETİMİNDE DİĞER ÜLKELERE GÖRE ÇOK GERİLERDEYİZ'

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında Ayvalık ilçesinde 'Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti' sloganıyla düzenlenen 19'uncu Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali'ne katıldı. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü' panelinin açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, "Elinizdeki bu büyük nimetin hakkını nasıl daha iyi yapacağınızın araştırmasını yapıyorsunuz. Zeytin ağacı, bin yıl yaşıyor. Başka hiçbir ağaç bu kadar yaşamıyor. Zeytinin ana yurdu, bu coğrafyadır. Türkiye olarak, dünyada zeytin üretiminde ilk sırada yer almalıyız. 100'den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Sofralık zeytin tüketiminde de dünyada ilk sıradayız. Zeytinyağı tüketimine gelince diğer ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Bunu çok ileriye taşımalıyız" dedi.

        'ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMELİYİZ'

        Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Eskiden, 'Zeytinyağı zararlı, margarin ve diğer yağlar yararlı' gibi söylemler vardı. Zeytinyağımız var ve onlar bizlere kendi ürünlerini satmak için 'Zeytinyağı yiyemem' gibi sipariş türkülerle zeytinyağı tüketiminin önüne geçtiler. Zeytinyağı kültürünü geliştirmeliyiz. Egeliler sayesinde zeytinyağı tüketimi artmaya başladı. Akdeniz tipi beslenmeyle bu tüketim yukarıya doğru çıkmaktadır. Bu tüketim tipiyle insanların ömrü uzamaktadır. Zeytinyağı tüketiminin pazarlama sorunu olmamalı. Bir hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı. Bunun yolui markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bunun ilk adımını siz attınız. AB tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunuyor. Ayvalık Ticaret Odası'na AB tescili olarak her türlü desteği veriyoruz. Böylece marka olarak fiyatı da artacak."

        'TÜRK TİCARET MERKEZİ'YLE 50 EYALETE ULAŞMAK MÜMKÜN'

        Chicago'daki Türk Ticaret Merkezi hakkında da bilgi veren Hisarcıklıoğlu, "Kendi topraklarımızın değerini bilirsek, bunu dünyaya anlatabiliriz. Markalaşamazsanız para kazanamazsınız. E-Ticaret büyük bir şans, bunu değerlendirmeliyiz. Dünyanın en büyük ticaret pazarı ABD. TOBB olarak Chicago merkezli 50 eyalete ulaşabilecek bir Türk Ticaret Merkezi açtık. Ayvalık'ta oturduğunuz yerden orada şirket kurabiliyorsunuz. Pazarı da size kurabiliyoruz. Bunu sizler için yaptık. Burası, dünyanın en yaşanabilir yeri. Her gün burada yaşamaya şükretmelisiniz. Zeytin ağaçlarını koruyun ve bu çalışma düzenine devam edin" diye konuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar da konuşmasının ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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