Bursa'daki orman yangını Balıkesir'e sıçradı (5)

'ALEVLERADAÖREN MAHALLESİ'NE KUŞ UÇUŞU 600- 700 METRE YAKLAŞTI'

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkıp, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin kırsal Adaören Mahallesi yakınlarına sıçrayan orman yangına 2 helikopter, 19 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 3 dozer, 4 greyder, 3 treyler ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Diğer kurumlardan gelen 6 iş makinesi, 10 araç ve 60 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dursunbey Kaymakamı Muttalip Çetin, burada yaptığı açıklamada yangının Bursa'nın Büyükorhan ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde başladığını ve Dursunbey ilçesi sınırlarına sirayet ettiğini belirtip, "Şu an Adaören Mahallemizin yaklaşık kuş uçuşu 600- 700 metre kadar yakınında devam ediyor. 19 arazöz ve 2 helikopterimiz yangına müdahale etmektedir. Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Yangına müdahale tüm ekip arkadaşlarımızın fedakarca çalışmasıyla sürüyor. Gelişme oldukça bilgi vereceğiz" dedi.