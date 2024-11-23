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        Balıkesir'de lodos; tekneler battı

        BALIKESİR'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:15
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        Balıkesir'de lodos; tekneler battı
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        BALIKESİR'de etkili olan lodos ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ayvalık ilçesinde bazı tekneler battı, tekne sahipleri zor anlar yaşadı.

        Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde gece saatlerinden itibaren sağanak ve lodos etkili oldu. Saatteki hızı 50 kilometreyi aşan lodos nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı. Ayvalık ilçesi Cunda (Alibey) Adası ve Küçükköy Mahallesi'nde teknelerin bazıları batarken, bazıları ise kıyıya sürüklendi. Tekne sahipleri ise zor anlar yaşadı.

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