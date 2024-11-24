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        Rehin aldığı kadını bıçaklayan saldırgan etkisiz hale getirildi

        BALIKESİR'de rehin aldığı kadına bıçakla saldırarak yaralayan Zafer T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 06:15 Güncelleme: 24.11.2024 - 06:20
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        Rehin aldığı kadını bıçaklayan saldırgan etkisiz hale getirildi
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        BALIKESİR'de rehin aldığı kadına bıçakla saldırarak yaralayan Zafer T., özel harekat polisi tarafında etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde ismi öğrenilemeyen bir kadının Zafer T. tarafından rehin alındığı ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi alırken Zafer T. ile iletişime geçti. Polisin yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi.

        POLİS, İTFAİYE MERDİVENİ İLE EVE ÇIKTI

        Özel Harekat polisleri, 4 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairenin balkonuna itfaiye merdiveniyle çıktı. İçerden gelen bağırış seslerini duyan polis ekibi eve girdi. Karşısında polisi gören Zafer T., rehin aldığı kadına bıçakla saldırmaya başlayınca, 2 el ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Yaralı kadın ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Zafer T.'nin cenazesi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Balıkesir Valiliği tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, şu an için hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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