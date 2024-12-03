Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3

Türkiye Kupası 4'üncü Tur eleme maçında sahasında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'a uzatma dakikalarının son anlarında yediği golle 3-2 kaybeden Bandırmaspor, kupaya veda etti.

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