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        Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3

        STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Rıdvan Çevik, Rıdvan Okur BANDIRMASPOR: Yiğit Zorluer - Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:40
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        Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor: 2-3
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        STAT: Bandırma 17 Eylül

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Rıdvan Çevik, Rıdvan Okur

        BANDIRMASPOR: Yiğit Zorluer - Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi (Dk. 59 Atalay Atcı), Paulinho (Dk. 77 Ahmet Emre Gürel), Diakhaby, Emirhan Ayhan, Mexer (Dk. 71 Tuğra Aygün), Gökmen Özince (Dk. 91 Turan Toygu Karakoç), Cengizhan Yamar (Dk. 46 Keren Atakan Kesgin) Evren Ber (Dk. 46 Semih Can Bozkurt)

        KARACABEY BELEDİYE SPOR: Ahmet Daş - Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 90+4 Ömer Turan Görgüç), Ümit Yasin Arslan, Melih Sağlam (Dk. 65 Abdullah Balıkçı), Ömer Faruk Yücel Dk. 80 (Berat Badak) Berke Özgün (Dk. 119 Ahmet Furkan Özcan), İbrahim Demir (Dk. 65 Ali Aydemir), Burak Albayrak, Azat Çakar (Dk. 80 Furkan Metin)

        GOLLER: Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 90+6 Yasin Yağız Dilek (Bandırmaspor), Dk. 17 Koray Yağcı, Dk. 89 Berat Badak, Dk. 120 Ömer Turan Görgüç (Karacabey Belediye Spor)

        SARI KARTLAR: Gökmen Özince, Rodrigo, Kerem Atakan Kesgin, (Bandırmaspor), Berke Özgün (Karacabey Belediye Spor)

        Türkiye Kupası 4'üncü Tur eleme maçında sahasında konuk ettiği Karacabey Belediye Spor'a uzatma dakikalarının son anlarında yediği golle 3-2 kaybeden Bandırmaspor, kupaya veda etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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