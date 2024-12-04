Balıkesirspor'u salgın vurdu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen şampiyonluk yarışındaki Balıkesirspor takımdaki salgın kabusuyla sarsıldı. Ligde pazar günü evi Balıkesir Atatürk Stadı’nda İnegöl Kafkasspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlılarda bağırsak enfeksiyonu (viral gastroenterit) problemi yaşayan 12 futbolcu antrenmanda yer almadı. Problem yaşayan oyuncuların tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.

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