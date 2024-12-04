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        Balıkesirspor'u salgın vurdu

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen şampiyonluk yarışındaki Balıkesirspor takımdaki salgın kabusuyla sarsıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:16
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        Balıkesirspor'u salgın vurdu
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen şampiyonluk yarışındaki Balıkesirspor takımdaki salgın kabusuyla sarsıldı. Ligde pazar günü evi Balıkesir Atatürk Stadı’nda İnegöl Kafkasspor'u konuk edecek kırmızı-beyazlılarda bağırsak enfeksiyonu (viral gastroenterit) problemi yaşayan 12 futbolcu antrenmanda yer almadı. Problem yaşayan oyuncuların tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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