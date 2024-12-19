Müebbet hapisle aranan firari, AVM'de yakalandı

Bandırma 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezası çarptırılan N.A. isimli kadın hükümlü, Bandırma ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması ile ilçedeki bir alışveriş merkezinde yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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