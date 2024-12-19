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        Müebbet hapisle aranan firari, AVM'de yakalandı

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, alışveriş merkezinde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:15
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        Müebbet hapisle aranan firari, AVM'de yakalandı
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü, alışveriş merkezinde yakalandı.

        Bandırma 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezası çarptırılan N.A. isimli kadın hükümlü, Bandırma ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması ile ilçedeki bir alışveriş merkezinde yakalandı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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