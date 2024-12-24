Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 12 ölü, 4 yaralı (5)

VALİLİKTENYAZILI AÇIKLAMA

Balıkesir'in Karesi ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Balıkesir ili Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren ZSR A.Ş. mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde 24.12.2024 günü saat 08.25 sularında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanın vefat ettiği, 4 çalışanın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlenmiştir. AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve emniyet birimlerimizin olaya müdahaleleri devam etmektedir. Vefat eden çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.