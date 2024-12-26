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        Otomobil, yol kenarındaki ahıra çarptı, sürücü öldü

        BALIKESİR'in Havran ilçesinde yol kenarındaki ahıra çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü Önder Ünver (38), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:20
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        Otomobil, yol kenarındaki ahıra çarptı, sürücü öldü
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        BALIKESİR'in Havran ilçesinde yol kenarındaki ahıra çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü Önder Ünver (38), yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi'nde Önder Ünver’in kontrolünü kaybettiği 10 HP 842 plakalı otomobil, yol kenarındaki ahıra çarpıp içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ünver, ambulansla Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ünver, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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