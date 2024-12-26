Otomobil, yol kenarındaki ahıra çarptı, sürücü öldü
BALIKESİR'in Havran ilçesinde yol kenarındaki ahıra çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü Önder Ünver (38), yaşamını yitirdi.
BALIKESİR'in Havran ilçesinde yol kenarındaki ahıra çarpıp içeri giren otomobilin sürücüsü Önder Ünver (38), yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi'nde Önder Ünver’in kontrolünü kaybettiği 10 HP 842 plakalı otomobil, yol kenarındaki ahıra çarpıp içeri girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Ünver, ambulansla Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ünver, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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