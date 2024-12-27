Erdoğan: Bay Kemal hiç kusura bakmasın, sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "'Baba- oğul gibiyiz' diyenler şimdi ne oldu? Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini hatırını soran var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret ederek, bize laf yetiştirerek kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti milletvekilleri, geçmiş dönem milletvekilleri, parti temsilcileri, STK temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut İl Başkanı Mehmet Aydemir, yeniden göreve seçildi.

'ACILARI YARIŞTIRMAK, AYRIŞTIRMAK BİZİM SİYASETİMİZ ASLA DEĞİLDİR' Karesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patlamanın sebeplerini ortaya çıkaracak soruşturma çok yönlü ve çok titiz bir şekilde yürütülüyor. Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz de incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan yakınını kaybeden hiçbir ailemiz, hiçbir Balıkesirli kardeşimiz şüphe duymasın. Samimi bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Patlamada can kayıplarının olması sebebiyle sadece Balıkesir değil 85 milyon olarak hepimiz müteessir olduk. Bunlar bizim ortak acılarımız. Ancak bakıyorsunuz henüz cenazeler bile kalkmadan, olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden Ana Muhalefet Partisinin Genel Başkanı çıkıyor ve kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil. Acıları istismar etmektir. Bu hukuki olarak doğru değildir, ahlaki ve vicdani hiç değildir. Muhalefet, annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorumlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını versin. Bir de bizi vicdan yoksunu bu siyasetlerine çekmeye çalışmasınlar. Acıları yarıştırmak, acıları ayrıştırmak bizim siyasetimiz asla değildir. Ne adına olursa olsun. Bugüne kadar böyle gayri ahlaki bir yola tevessül etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz" dedi.

'TARİHE BIRAKTIĞIMIZ İZLER ÖNCEKİ 80 YILLA KARŞILAŞTIRILAMAYACAK KADAR BÜYÜK' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu. Bu dönemde ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler, tarihe bıraktığımız izler önceki 80 yılla karşılaştırılamayacak kadar büyüktür. Tek parti faşizminin ardından gelen çok partili siyasi hayatımıza damga vuran darbe, siyasi istikrarsızlık, sosyal gerilim, ekonomik kriz felaketleri özellikle hafızamızda tüm canlılığıyla durmaktadır. Rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattığı kalkınma ve demokratikleşme hamlelerinin karanlık mahfillerde yazılan senaryolarla nasıl akamete uğratıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde biz de benzer çelmelere, benzer oyunlara, benzer tehditlere maruz kaldık. Gezi olaylarından 17- 25 Aralık emniyet yargı darbe girişimine, 15 Temmuz ihanetinden kanlı terör eylemlerine, ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan manipülasyonlara varıncaya kadar sayısız ağır sınamalarla yüzleştik. Önceki dönemlerden farklı olarak biz şunu yaptık. Milletimizden aldığımız güçlü destekle tüm bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık. Bürokratik oligarşiden bölücü terör örgütüne, FETÖ'cü alçaklardan emperyalistlerin içimize yerleştirdiği uzaktan kumandalı aygıtlarına kadar nice husumet odağının hevesini kursağında bıraktık. Bu süreçte elbette biz de yara aldık. Ciddi zorluklarla karşılaştık. Rabbimizin verdiği nimetlere nasıl hamd ediyorsak maruz kaldığımız çetin imtihanlara da sabrettik. Allah'ın bize bahşettiği kadar çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, saldırının, ihanetin, kumpasın netice vermediğini hep beraber yaşayarak gördük, görüyoruz. Ne diyor Atalarımız? Sen doğru dur, eğri belasını bulur. Biz de bu hakikati hayatımız boyunca defalarca tecrübe ettik" diye konuştu.

'DOSTLARI TARAFINDAN ATILDIĞI O KUYUDAN KENDİSİNİ BİZ BİLE KURTARAMAYIZ' "Bugün yine kimine şükredeceğimiz kimine sabredeceğimiz imtihanlardan geçiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz ve 61 yıldır süren BAAS zulmü Suriye halkının geçtiğimiz haftalarda başlatıp kısa sürede zafere ulaştırdığı devrimle sona erdi. Suriye'deki insani kriz süresinde ülkemizde misafir ettiğimiz 3.6 milyon ile sınırlarımız ötesinde güvenliklerini sağladığımız ilave 4 milyon kardeşimiz vardı. Bu yüzden pek çok vicdansız, insafsız, ahlaksız saldırıya uğradık. Her türlü provokasyon, kışkırtmayı denediler. 14- 28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek güya seçim kazanmayı hedefleyen Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Türkiye'yi kaosa ve kardeş kavgasına sürüklemeyi amaçlayan bu hayasız akınların tamamına göğüs gerdik. Milletimiz de sandıkta ırkçı ve faşist nefrete geçit vermedi. Mülteci ve insanlık düşmanı bu zavallı zihniyetin siyasi belasını ise 'Baba- oğul gibiyiz' diyerek kefil olduğu en yakın isimler verdi. 'Baba- oğul gibiyiz' diyenler şimdi ne oldu? Ankara'daki ofisinde ne kapısını çalan var ne halini hatırını soran var. Ne de ülke gündemine dair fikirlerini merak eden var. Bir köşeye atıldı ve unutuldu. Sosyal medya üzerinden sürekli bize sataşarak, bize hakaret edere, bize laf yetiştirerek kendilerini hatırlatmaya çalışıyorlar. Ne yapsalar boş ne yapsalar beyhude. Tarihin tozlu raflarında silinip gitmekten kurtulamayacaklar. Bay Kemal hiç kusura bakmasın. Dostları tarafından atıldığı o kuyudan kendisini biz bile kurtaramayız. Sırtına yediği o paslı hançeri biz bile çıkaramayız" açıklamalarında bulundu.

'TÜM DÜNYA BİLİYOR' Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her biri zorluklarla geçen 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik. Sonuçta haklı çıkan biz olduk. Dik durduk, doğru yerde durduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik. Fikri ve zikri eğri olanlar ise müstahakkını buldular. Şimdi Suriye halkının yönetimi ele almasıyla birlikte bu kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına geri dönüş yolu açıldı. Ama bakıyorsunuz dün evimizi ve ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeli muhacirlerin varlığını olumsuz propaganda aracı olarak kullananlar bugün onların ülkelerine dönecek olmasından rahatsızlar. Niye? Çünkü ellerindeki istismar malzemesi gidecek. Ülkenin ve milletin geleceği için söyleyecek tek bir sözleri, ortaya koyacak tek bir projeleri olmayanlar bu malzemeyi kaybedince varlık sebeplerinin ortadan kalkacağını biliyorlardı. Bu siyasetçi esnafı tarihlerinin hiçbir döneminde memleketin, devletlerinin safında yer almamış daha doğrusu bunu hiç istememiştir. Bugün de bölgedeki gelişmeleri Türkiye merkezli olarak ne yazık ki okuyamıyorlar. 61 yıllık zulmün, 13 yıllık iç savaşın ardından BAAS rejimi düştü. Ama bakıyorsunuz yasını sadece Türkiye'de ana muhalefet partisi tutuyor. Ellerinden gelse grup kürsüsünde zalim Esed'e mersiye yakacaklar. Ülke ve milletin hayrına sonuçları olabilecek hiçbir gelişmeye, Türkiye'yle ilgili kurulmuş tek bir cümleye bile tahammülleri yok. Türkiye'nin bölgesindeki sorunların çözümünde anahtar ülke olduğunu zaten tüm dünya biliyor. Bu gerçeği Amerika'nın seçilmiş başkanı söyleyince CHP Genel Başkanını ve yönetimini adeta afakanlar basıyor. Sorsan bağımsızlıkçılar, hürriyetperverler. Peki düne kadar Amerika'dan Avrupa'sına kapı kapı dolaşan, Türkiye'de uzman yokmuş gibi ABD'den ekonomist ithal eden, 'Avrupa'dan aferin alacağız' diyerek savunma sanayimize saldıran siz ve ittifak ortaklarınız değil miydi? Türk siyasetini böyle aciz bir muhalefet yapısına mahkum edenler tarih ve millet önünde mutlaka hesap verecektir."

'İNANCI VE İRADESİ OLAN TEK SİYASİ İTTİFAK BİZİZ' AK Parti'nin 23 yıllık siyasi serencamının her birinin daha büyük başarılarla geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her ne kadar son mahalli seçimlerde Balıkesir’imizin de aralarında yer aldığı kimi şehirlerimizde arzu ettiğimiz neticeleri alamasak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah partimiz ve ittifakımız daha uzun yıllar süresince hem cumhurbaşkanlığında hem Mecliste hem de belediyelerde iktidar olmayı sürdürecektir. Çünkü Türkiye için Türk milleti için bölgesindeki kardeşleri başta olmak üzere umudunu ve kalbini bu ülkeye yönlendirmiş herkes için hayali, vizyonu, programı, projesi, inancı ve iradesi olan tek siyasi ittifak biziz. Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını hep birlikte görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz Türkiye'nin hem bugünü Allah'ın izniyle hem de yarınıyız. Bu çatı, kalbi bu ülkenin ve milletin iyiliği, güzelliği, huzuru, refahı için atan herkesi altında toplayacak gençliktedir. İdeallerimize inanan, davamıza inanan, değerlerimize inanan hiç kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına, mücadelemize omuz vermesine elbette hayır demeyiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZDAN BİRAZ DAHA SABIR BİRAZ DAHA METANET VE BİRAZ DAHA GAYRET İSTİYORUZ' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyonun fertleri arasında iç cephemizi sağlamlaştırırken, siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. Egoları cüsselerinden büyük kibir abidelerinin ülkenin kazanımlarını heba etmesinin önüne geçmek için saflarımızı aynen burada olduğu gibi mutlaka sıklaştırmalıyız. Bunun için de milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim etmemiz gerekiyor. İnşallah 2025'ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizi tehdit eden akut sorunlardan kurtularak, güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği ve istikrarı sağlayarak oradan kaynaklanan tehditleri de ortadan kaldırarak, kuzeyimizdeki savaşın sona ermesine katkıda bulunarak, ekonomik programımızı başarıya ulaştırarak, savunma sanayi, yüksek teknoloji, yapay zeka dışa bağımlılığımızı bitirecek enerji kaynakları gibi alanlarda atılımlar yaparak; velhasıl her alanda ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yaklaştırarak değerlendirmekte kararlıyız. Biz böylesine ulvi bir heyecanla işimizi yaparken, memlekete yaptıkları herhangi bir hayırlı hizmetleri olmayan muhalefet ise milletimizi umutsuzluk bataklığına sürüklemenin peşinde koşuyor. Muhalefetin ve aynı ajandaya sahip medya mecralarının milletimize sürekli karamsarlık pompalamasının gerisindeki niyeti gayet iyi biliyoruz. Toplumları çökertmenin, bireyleri hayata küstürmenin, insanları birbirine düşman etmenin yolu onları gerçek dünyadan koparıp onları sahte bir evrene hapsetmekten geçiyor. Halbuki bizim inancımızda umutsuzluk küfürle eşdeğer görülmüştür. Umutlu olmak niçin yeteri kadar sebebimiz, malzememiz ve birikimimiz var. Sadece vatandaşlarımızdan biraz daha sabır biraz daha metanet ve biraz daha gayret istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON 22 YILDA BALIKESİR'E TOPLAM 572 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK' "Bizim tek bir gayemiz vardır. O da milletimize aşkla hizmet etmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlayışla son 22 yılda Balıkesir'e güncellenmiş rakamlarla toplam 572 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 4 milyar lira, eğitimde 25 milyar lira, gençlik ve sporda 6,5 milyar lira, sosyal yardım 53 milyar lira, sağlık 10 milyar lira, çevre ve şehircilikte 77,5 milyar lira; ayrıca 9,5 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Ulaştırmada 125 milyar lira, tarım ve ormanda 77 milyar lira, sanayi ve teknolojide 25 milyar lira yatırım ve bunun yanında 8 milyar lira gerçekleştirilen yatırımlara sağlanan destek. Enerjide 172 milyar lira, kültür ve tur 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 10 milyar liralık eser, hizmet ve proje kazandırdık. 2'nci devlet üniversitesi olarak Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni kurduk. 1100 yataklı Atatürk Şehir Hastanesi başta olmak üzere toplamda 2 bin 632 yataklı 35 hastaneyle birlikte 82 sağlık tesisi yaptık. 400 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Edremit Devlet Hastanesi başta olmak üzere 21 sağlık tesisimizin inşası, 20 sağlık tesisimizin ise plan, proje ve ihale çalışmaları sürüyor. Çevre ve şehircilikte şehrimize 10 millet bahçesi kazandırıyoruz. 7'sini tamamladık. Sındırgı ve Bigadiç 1071 dönüm Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçelerinin yapımına devam ediyoruz. Marmara Avşa Millet Bahçesi'nin yer seçimi çalışmaları devam ediyor" dedi.

'BALIKESİR'DE HİÇ OTOYOL YOKTU' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulaştırmada; Balıkesir’imizi Bursa'ya, Yalova'ya, Osman Gazi Köprüsü'yle tüm Marmara'ya, Çanakkale üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Trakya ve sınır kapılarımıza; Manisa üzerinden İzmir'e, Denizli'ye ve devamında Antalya'ya kadar bölünmüş yollarla bağladık. Balıkesir'de hiç otoyol yoktu. Türkiye'nin en uzun otoyolu olan İstanbul- İzmir Otoyolu kapsamında inşa ettik. Bugün itibariyle 19 karayolu projemizle çalışmalarımız devam ediyor. Koca Seyit Havalimanımızın yolcu kapasitesini 3 milyona çıkardık. Almanya uçuşlarının yanı sıra haftanın 5 günü İstanbul Havalimanı'na, 4 günü de Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşılıklı tarifeli seferler yapılıyor. 200 yat kapasiteli Balıkesir Avşa Adası Türkeli Yat Limanı projesini de hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Balıkesir'e 31 baraj ile 25 gölet inşa ettik. 3 adet baraj, 2 adet göleti, 8 adet sulama tesisi inşaatına da devam ediyoruz. Manyas sağ sahil sulama inşaatı Mayıs 2025'te tamamlanmış olacak. Manyas sol sahil sulama inşaatında ise çalışmalar devam ediyor, 2026 yılı sonunda tamamlayacağız. Yaklaşık 2 milyar lira yatırım bedeline sahip toplam depolama alanı 42 milyon metreküp olan Kepsut Barajı'nın yapımına devam ediyoruz. Barajın sulama tesisini de tamamlayınca 25 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak. Daha buradan anlatmaya kalksak saatler alacak proje, yatırım, hizmet ve eseri sizlerin istifadesine sunduk. Rabbim ömür verdikçe çok daha fazlasını yapacağız."