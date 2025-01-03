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        Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kardeş öldü (2)

        2KARDEŞİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBalıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın (2), son görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:00
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        Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kardeş öldü (2)
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        2KARDEŞİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden Yusuf Ali Taşkın (4) ile kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın (2), son görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; babaannesi Zeliha Taşkın ile dün gündüz markete gelen Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek bir şeyler aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

        'ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN'

        Olayın ardından torunlarının hayatını kaybettiği eve gidip, gözyaşlarıyla yaşanan olayı anlatan babaanne Zeliha Taşkın, "Oğlum da yanımdaydı. Uyurken bir yanık kokusuna uyandım. Kalktım ama torunlarımı kurtaramadım. İçeri girmek istedim, gelinim içeriye girmeme izin vermedi. Sonra yangını duyan gençler geldi, onlar da girmek istemedi ama giremedi. Bebeklerin gittiğine mi yanacaksın? Evin yandığına mı yanacaksın? Keşke bebekler sağ olsaydı. Ne kadar zor. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın, kimseye böyle ölüm vermesin, kimseye böyle ölüm yazmasın" dedi.

        'GELDİĞİMİZDE YANGIN ÇOK YAYILMIŞTI'

        Bakkal sahibi İsmail Yelda ise "Çocuklar her akşam yağmur çamur demeden bakkala gelip, alışveriş yapardı" diye konuştu. Dereli Mahallesi Muhtarı Nuri Özdemir de "Yangın haberi gece geldi. Geldiğimizde yangın çok yayılmıştı. İtfaiye anında geldi ama yangın çok geç fark edildiği için çocuklar içeride yandı. Anne ve babanın rahatsızlıkları vardı. Çocuklar çok ilgisiz ve alakasız kalıyordu. Bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Gerekli incelemeler yapıldı" dedi.

        Öte yandan birkaç yıl önce de aynı evde yangın çıktığını söyleyen Taşkın ailesinin komşuları, baba Coşkun Taşkın (40) ve anne Zehra Taşkın'ın (40) ruh sağlıklarının yerinde olmadığını ileri sürdü. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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