Şehit polis memuru, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'un Eyüpsultan ilçesinde, trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Aramış (22), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Sariye Aramış (46) “Melek oldu benim oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 4 Ocak'ta saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Alibeyköy yönüne giden otomobille Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memuru Aramış ağır, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Emirhan Aramış kurtarılamadı.

Şehit polis memurunun cenazesi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi Büyükyenice Mahallesi'ne gönderildi. Şehit Aramış'ın cenazesi baba evinin önünde helallik alındıktan sonra Yeni Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye Aramış (46), kardeşleri ve diğer yakınları, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'MELEK OLDU OĞLUM’ Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit polis Emirhan Aramış'ın babası Mustafa ve annesi Sariye Aramış cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehit Emirhan Aramış'ın İvrindi Belediyesi'nden emekli babası Mustafa Aramış, oğlunun tabutu başına konulan fotoğrafı kaldırıp, gösterdikten sonra, "Kilit parke taşı işinde çalışarak aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabb’im bu mevkiyi nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş. Ben de seviyordum yavrum. Senin için ölürdüm. Aslanım, hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et" dedi.

Oğlunu Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Sariye Aramış’ın “Melek oldu benim oğlum” diyerek gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit polis Aramış'ın meslektaşlarının omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, Büyükyenice Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.