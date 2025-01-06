Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Şehit polis memuru, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        İSTANBUL'un Eyüpsultan ilçesinde, trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Aramış (22), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polis memuru, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL

        İSTANBUL'un Eyüpsultan ilçesinde, trafik kazasında şehit olan polis memuru Emirhan Aramış (22), memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Sariye Aramış (46) “Melek oldu benim oğlum” diyerek gözyaşı döktü.

        Kaza, 4 Ocak'ta saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Her ikisi de Alibeyköy yönüne giden otomobille Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memuru Aramış ağır, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan polis memuru Emirhan Aramış kurtarılamadı.

        Şehit polis memurunun cenazesi, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde yapılan törenin ardından memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi Büyükyenice Mahallesi'ne gönderildi. Şehit Aramış'ın cenazesi baba evinin önünde helallik alındıktan sonra Yeni Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehit Emirhan Aramış'ın babası Mustafa Aramış (50) ve annesi Sariye Aramış (46), kardeşleri ve diğer yakınları, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Enver Erbil Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        'MELEK OLDU OĞLUM’

        Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit polis Emirhan Aramış'ın babası Mustafa ve annesi Sariye Aramış cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehit Emirhan Aramış'ın İvrindi Belediyesi'nden emekli babası Mustafa Aramış, oğlunun tabutu başına konulan fotoğrafı kaldırıp, gösterdikten sonra, "Kilit parke taşı işinde çalışarak aslan yetiştirmişiz. Yüce Rabb’im bu mevkiyi nasip etti. Vatan sağ olsun. Oğluma herkes hakkını helal etsin. Allah'ım seni benden daha çok sevmiş. Ben de seviyordum yavrum. Senin için ölürdüm. Aslanım, hakkım helal olsun. Sen de hakkını helal et" dedi.

        Oğlunu Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Sariye Aramış’ın “Melek oldu benim oğlum” diyerek gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı.

        İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit polis Aramış'ın meslektaşlarının omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, Büyükyenice Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

        2023 yılında İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Şehit Emirhan Aramış’ın Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Kabine toplantısı bugün toplanıyor
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi' benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!

        Benzer Haberler

        Erdek'te ev yangını maddi hasara sebep oldu
        Erdek'te ev yangını maddi hasara sebep oldu
        Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de son yol...
        Eyüpsultan'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Balıkesir'de son yol...
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için Kur...
        Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenler için Kur...
        Teksüt Bandırmaspor, Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaştı
        Teksüt Bandırmaspor, Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaştı
        Bandırmaspor - Manisa FK: 2-3
        Bandırmaspor - Manisa FK: 2-3
        Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK maçının ardından