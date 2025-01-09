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        Balıkesirli pehlivanlara ödül

        ATA sporu yağlı güreşi yaşatmak ve geleceğe taşımak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında organizasyon düzenleyen belediyelerin üzerindeki mali yükün azaltılarak destek verilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:41 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:45
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        Balıkesirli pehlivanlara ödül
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        ATA sporu yağlı güreşi yaşatmak ve geleceğe taşımak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında organizasyon düzenleyen belediyelerin üzerindeki mali yükün azaltılarak destek verilmesi gerektiğini söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ödül törenine katıldı.

        Törende Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un pehlivanlarından büyük orta boy kategorisinde ikinci olan İhsan Derin ve küçük deste boy üçüncüsü Necip Bülbül'e ödülleri takdim edildi. Ahmet Akın, 2024 Sezonu Türkiye Yağlı Güreş Ligi Ödül Töreni'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulmasının hemen akabinde hayata geçen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin yağlı güreş sporuna büyük bir ivme kazandırdığını belirten Akın, bu geleneğin sürdürülmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür dileklerini iletti.

        'YAĞLI GÜREŞ, KÜLTÜREL MİRASIMIZ'

        Yağlı güreşlerin kültürel bir miras olduğunu ifade eden Akın, bu mirasa sahip çıkmak için Yağlı Güreş Birliği üyesi 64 belediyeyle yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Bu spor dalının gelişmesinde ve büyümesinde belediyelerin hiçbir imkanı esirgemediğinin altını çizen Akın, "Ata sporumuzu çok daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Yağlı güreşlerimiz, ülkemizin dört bir yanında izleyicisi olan ve organize edilen bir kültürel değerimiz. Bu organizasyonlar, çok büyük ölçüde belediyelerimizin fedakârlıkları ve gayretleri ile düzenleniyor. Başkanlığını yürüttüğüm, Yağlı Güreş Birliğimiz ile belediyelerimizi ve pehlivanlarımızı her anlamda desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

        'GÜREŞ ÇALIŞTAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Birliği olarak ata sporunun yarınları için her türlü fedakârlığı yaptıklarını belirten Ahmet Akın, "31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayı'na da Balıkesir olarak ev sahipliği yapacağız. Yağlı güreşlerimiz ile ilgili olarak üzerimize düşen sorumluluklar ve atmamız gereken bazı adımlar var. Yağlı güreşimizin niteliğini artırırken niceliğini de gözetmemiz gerekiyor. Yağlı güreş organizasyon sayılarının kaliteli bir şekilde artırılmasını önemsiyoruz. İlk kez yağlı güreş düzenleyecek belediyelerimizin teşvik edilmesi ve desteklenmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz; yapmalıyız. Özellikle Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında organizasyon düzenleyen belediyelerimizin üzerindeki mali yükün azaltılması adına, belediyelerimizin desteklenmesi zorunludur" dedi.

        'ÖDÜLLÜ PEHLİVAN SAYISI ARTACAK'

        Paydaş kurumlar ile işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Akın, "Lig kapsamında yağlı güreş düzenleyen belediyelerimizin teşviki ve yağlı güreşimiz için söz sahibi olabilmeleri çok önemli. Bu kadim geleneğimizi yaşatmanın geçmişimize olan vefamız ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz. Yağlı Güreş Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mümkün olan her katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. İnanıyorum ki paydaşlarımızla iş birliklerimiz sayesinde yağlı güreşlerimiz daha çok değer kazanacak daha çok pehlivanımız bu ödül kürsülerinde yerlerini alacak" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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