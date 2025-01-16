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        Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü

        BALIKESİR'de, elektrik akımına kapılan elektrik teknisyeni Oktay Solar (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:00
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        Elektrik akımına kapılan teknisyen öldü
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        BALIKESİR'de, elektrik akımına kapılan elektrik teknisyeni Oktay Solar (30), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde meydana geldi. Arızaya müdahaleye gittiği ileri sürülen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) Edremit İşletmesi'nde görevli elektrik teknisyeni Oktay Solar, elektrik akımına kapıldı. Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Solar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olan Oktay Solar'ın ölümüyle ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri yasa boğuldu. Polis, Solar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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