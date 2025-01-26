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        Balıkesirspor seriye devam

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'u 2-0 yenen Balıkesirspor, zirvedeki yerini korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:20
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        Balıkesirspor seriye devam
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Uşakspor'u 2-0 yenen Balıkesirspor, zirvedeki yerini korudu. Özellikle teknik direktör İsmail Ertekin'in göreve gelmesiyle çıkışa geçen Bal-Kes, Uşakspor galibiyetiyle 6'da 6 yapmayı başardı. Puanını 35'e çıkarıp liderliğini sürdüren kırmızı-beyazlılar toplamda 11'inci galibiyetini elde etti. Önemli bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirten İsmail Ertekin, "Takımımı kutluyorum. Serimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki çok müsabaka var, çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda takipçilerimizle olan puan farkını artıracağız" dedi.

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