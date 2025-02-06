Sürücüsünün virajı alamadığı otomobil denize düştü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erdek-Edincik yolunda meydana geldi. 10 AFA 613 plakalı otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, kayalıkları aşıp, denize düşerek yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Otomobil vinç aracılığıyla denizden çıkarıldı.

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