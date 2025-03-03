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        Silahla kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:42 Güncelleme: 03.03.2025 - 17:45
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        Silahla kuyumcu dükkanını soymaya çalışan şüpheli tutuklandı
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        BALIKESİR'in Karesi ilçesinde silahla girdiği kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan E.G., tutuklandı.

        Olay, 27 Şubat'ta Hisariçi Mahallesi Örücüler Caddesi Basın Sokakta Tanju Kaymaz'a ait kuyumcuda meydana geldi. Maskeli olarak iş yerine giren E.G., altın sorma bahanesiyle bir süre konuştuğu çalışana silahını doğrultarak, "Sakın bağırma, yoksa elimden bir kaza çıkar, ölürsün. Çantayı doldur, çantayı aşağıda tut, yoksa sıkarım. Uzan yere yat, yoksa sıkarım" dedi. Bu sırada çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçmaya çalışırken altınlarla dolu çantası tezgah çekmecesinin kulpuna takıldı. Şüpheli, çantaya alamadan iş yerinden çıkıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin E.G. olduğunu belirledi. E.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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