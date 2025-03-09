Tek katlı evde çıkan yangına mahalleli hortumlarla su sıkarak itfaiyeye destek verdi

Yangın saat 15.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Muhtar Yılmaz Vişne Sokakta bulunan, Y.S.’ye ait tek katlı evde çıktı. Evde çıkan yangın hızla büyürken, alevler kısa sürede çatıyı sardı. Hane halkı evi tahliye ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada alevleri gören mahalle sakinleri hortumlarla su sıkarak yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Ancak alevler, bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın 1 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

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