Bandırmaspor - Adanaspor: 1-0
STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Oğuzhan KocaçobanBANDIRMASPOR: Akın Alkın, Rahmetullah Berişbek (Dk.
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Oğuzhan Kocaçoban
BANDIRMASPOR: Akın Alkın, Rahmetullah Berişbek (Dk. 70 Dongala), Adre Sitoe, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya (Dk. 12 Sergen Piçinçiol), Marco Paixao, Billel Messaoudi (Dk. 57 Rafael Pereira), Lois Diony (Dk. 70 Hakan Bilgiç)
ADANASPOR: Nurullah Aslan, Elias Durmaz (Dk. 61 Süleyman Koç), Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Isaac Donkor (Dk. 49 Orkan Çınar), Harun Alpsoy (Dk 62. Metehan Altunbaş), Candeias, Mirza Cihan, Andrei Ivan, Cikalleshi (Dk. 71 Doğukan Emeksiz)
GOL: Dk. 55 Diony (Bandırmaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 7 Atınç Nukan (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Paixao, Dongala, (Bandırmaspor), Oğuzhan Matur, Harun Alpsoy, Ivan Virgin (Adanaspor)
1'inci Lig’in 30'uncu haftasında Bandırmaspor, evinde Adanaspor’u 1-0 mağlup etti.
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